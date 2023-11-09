AK Parti yerel seçim için startı verdi! Başvurular başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim için aday başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim için aday başvurularının bugün itibariyle başladığını açıkladı. Başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.



Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere şehirlerimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak istiyoruz. Aday müracaatları bugün başlıyor. 17 Kasım'a kadar devam edecek. Meclis üyesi, il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlayacak, 3 Aralık'a kadar devam edecek.

ADAYLIK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak.

Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp çevreye katkı sağlamak istiyoruz. Bağışlar Gazze'ye gitsin istedik. Bütün teşkilat mensuplarımız ve aday adayı kardeşlerimizle katkı sağlamak istedik.

Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız.

SEÇİM 31 MART 2024'TE YAPILACAK

2023 seçimlerinde takvim ayarlaması yapmıştık. O seçimlerde karar verme yetkisi Cumhurbaşkanımızda vardı, şimdi yok. Böyle bir şey gündemimizde yok. 20 günü ramazanda propaganda sürecinde geçecek. Seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı kesindir."

DHA