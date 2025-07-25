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Fenerbahçe-Feyenoord maçının tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Feyenoord maçının tarihi belli oldu
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Fenerbahçe'nin, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Lig'i 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda saat 22:00'de oynayacak.

Rövanş karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak

41 yaşındaki teknik direktör Robin van Persie 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.

 

 

DHA

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Etiketler Fenerbahçe Feyenoord Fenerbahçe feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi 
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