AK Parti'de ihraç tepkisi: Devrim kendi çocuklarını yedi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin yankıları sürüyor.

TAŞLAR ÇOK YERİNDEN OYNAYACAK

Davutoğlu’na yakın bir kaynak, ihraç kararına tepkiler olduğunu belirterek, “Çok kişi istifa edecek gibi gözüküyor. Taşlar çok yerinden oynayacak” ifadesini kullandı.

AK Parti eski Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, konuyu Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir'e değerlendirdi.

Davutoğlu ile birlikte hareket ettiklerini belirten Üstün, şöyle dedi: “Sayın Davutoğlu ile beraberiz, istişarelerimizi yapıyoruz. Beraber hareket edeceğiz. Bu dönemde yanında olma ihtiyacı hissettik. Yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kurulduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü vardı, ‘Bu partiyi millet kurdu, biz tabelasını astık’ diye. Milletten koptukça duygusal kopmalar tabanda da bizlerde de oluyor. Sayın Başkanımızın (Ahmet Davutoğlu) manifestosunda da beraberdik biz. Ortak fikrimizdi. Hep beraber istişare ederek karar vereceğiz”.

TRENDEN İNEN DEĞİL, BİLAKİS TRENDEN İTİLENLER OLDU

AK Parti eski Konya Milletvekili ve eski Teşkilat Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da, “AK Parti kendi evlatlarını maalesef ihraç etmek noktasına gelmiş bir pozisyon sergiliyor. Derler ya, ‘Devrim kendi çocuklarını yedi’. Son dönemdeki yanlışlar görmezden geliniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde ‘Ömerler istiyorum’ dedi. Bu partide genel başkanlık yapmış, başbakanlık yapmış biri ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edildi. Bu bizleri yaraladı. Yanındaydı Ömerler. Trenden inen değil, bilakis trenden itilenler oldu” diyerek tepkisini dile getirdi.

AK PARTİ YÖNETİMİNE GÖRE ‘VİTRİNDE OLMAYANLAR KENDİLERİNE BAŞKA YERLER ARIYOR”

AK Partili bir yetkili ise, yeni oluşumlara ilişkin, “İstifa edenler ya da parti kurmak için yola çıkanlar uzun zamandır partide yoktu, çalışmıyorlardı, partinin herhangi bir faaliyetinde yoktu. Vitrinden düşenler, vitrinde olmayanlar kendilerine başka yerler arıyor” değerlendirmesini yaptı.