AK Parti'den 23 Haziran'a 3 kala %5 hesabı

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimi öncesinde anketler CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederken AK Parti ‘rengini belli etmeyen’ yüzde 5’i iknaya yoğunlaştı.

Parti yöneticilerine göre seçimin sonucu 31 Mart’ta olduğu küçük bir farkla belirlenecek. Bu nedenle yüzde 5’lik seçmen kitlesi seçim öncesi son günlerde üzerinde en çok yoğunlaşılacak kesim olacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AK Parti özellikle, Pazartesi gününden bu yana ‘rengini belli etmediği’ belirtilen yüzde 5’lik kitleye odaklanırken, SAADET seçmeni ve bugüne kadar bir kez bile olsa AK Parti’ye oy vermiş seçmen kitlesi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

Kayaoğlu’nun haberinde aktarıldığına göre AK Parti yönetimine göre iptal edilen seçimin ardından sürecin başlangıcında ‘İmamoğlu lehine oluşan eğilim gerilerken Yıldırım’a destek artıyor’.

Bu kabulle hareket eden parti yönetimi, seçimin sonucunu 31 Mart’ta sandığa gitmeyen kendi seçmenlerinin belirleyeceği görüşüyle hareket ediyor.

Bu kapsamda son birkaç gündür ‘odak gruplar’ üzerindeki çalışmalar artırıldı. Ancak İstanbul’daki yüzde 5’lik seçmen kitlesinin tercihi konusunda fikir edinmede zorluk yaşanıyor.

Bu kitlenin, ne kadarının ikna edildiği ise ‘tespit edilemiyor’. Bir parti yöneticisi bu konuda, “Bu kitle tüm görüşme ve temaslara rağmen tercihleri konusunda fazla fikir vermiyor. Ne kadar ikna oldular kimse bilmiyor. Adeta karar verici olmanın keyfini yaşıyorlar. Sandığa gidip gitmeyecekleri de belli değil” değerlendirmesini yaptı.

