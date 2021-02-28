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  4. 28 Şubat 2021 21:43

AK Parti'den ''Erdoğan'' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetini "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez" notuyla paylaştı.

AK Parti'den ''Erdoğan'' mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı. 

Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez" ifadelerini ekledi. 

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