AK Parti'den ilginç başvuru: ''O çok yaşlı mazbatayı bize verin''

AK Parti Mardin İl Örgütü, başvurusunda HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56,24 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk’ün “KHK ile görevinden alındığını” yazdı. AK Parti Mardin İl Örgütü, mazbatanın ikinci en fazla oyu alana yani yüzde 38,53 oy alan AK Parti’nin Adayı Mehmet Vejdi Kahraman’a verilmesini istedi.

Birgün'ün haberine göre; İl Seçim Kurulu, başvuruyu reddetti; ancak Türk’e mazbatasının verilip verilmemesi konusunda kararı YSK’ye bıraktı.

AK Parti, YSK’yi beklemeyerek bu kez Ahmet Türk’ün “hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağı” gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı.