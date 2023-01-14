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AK Parti'den sürpriz iddia: ''10 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek''

AK Parti'den sürpriz iddia: ''10 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek''
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisine geçmek isteyen 10'dan fazla belediye başkanıyla görüşme halinde olduklarını açıkladı.

tv100’de canlı olarak yayınlanan Yüzler Kulübü'ne konuk olan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisine geçmek isteyen belediye başkanları olduğunu açıkladı.

10'dan fazla belediye başkanıyla görüşme halinde olduklarını söyleyen Özhaseki, bunların hangi partilerden olduğuyla ilgili bilgi vermezken, "büyükşehirlerde bulunan ilçe düzeyindeki belediyeler" olduğunu belirtti. 

Özhaseki, "Gözlerin görmediği yerlerde arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz" dedi. 

Herhangi bir sürece bağlı kılmadan başkanlarla görüşmelere devam ettiklerini aktaran Özhaseki, "Olgunlaştığında zamana bağlı olmaksızın 'buyur' deyip onu da daireye alıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler Mehmet Özhaseki ak parti belediye başkanı muhalefet transfer
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