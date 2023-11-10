AK Parti'den ''yerel seçim'' kararı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralını uygulayacaklarını belirtti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralının uygulanacağını, bazı istisnaların ise olabileceğini söyledi.



Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim. Bundan önce biliyorsunuz, çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveleri yaptığımız yerler olmuştur. Hatta Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediye başkanımız 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz'dan aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçiminde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz" ifadelerini kullandı.



Adayların açıklanma tarihini geciktirmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: