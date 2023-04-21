AK Partili adaydan ilginç sözler: ''Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!'''

AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan sosyal medyada paylaştığı videoda Baykan'ın bir vatandaşa "Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv beni" dediği anlar gündem oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan, seçim çalışmalarına ait anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Konya şehir merkezinde bulunan Bedesten Çarşısı’na scooter ile gelen Baykan, bir vatandaşa, “Sen oy vermezsen bir kişi eksiğiz, söz ver” dedi. Bunun üzerine vatandaş ise, “Ama sende bana her konu da yardımcı olacaksın” yanıtını verdi.

"KAŞIMIZLA NİYE OYNUYORSUN ARKADAŞ"

Duran bir motosiklette binerek, yolda yürüyen kalabalığa “Yolu açın” diye seslenen Baykan, seçim broşüründe yer alan fotoğrafının birileri tarafından karalanmasına ise, “Kaş, göz yapmışlar. Tamam üç hilal olsun da kaşımızla niye oynuyorsun arkadaş?” ifadelerini kullandı.

“ÖV BENİ BİRAZ ÖV”

Üzerinde balon bulunan bir tezgahın arkasına geçerek, “Bebelere balon” diye bağıran Baykan'a bir vatandaş “Sen Konyaspor’da değil miydin abi?” diye sordu. Baykan ise “Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara’da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv” şeklinde yanıt verdi.