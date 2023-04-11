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AK Partili Başkan'dan Erdoğan'a sitem

AK Partili Başkan'dan Erdoğan'a sitem
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AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a seslerini ulaştıramadıklarını söyleyerek isyan etti.

AK Parti'nin Milletvekili aday listesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ilk sırada olduğu Ordu'da, AK Partili İl Başkanı Halit Tomakin itiraz ederek sorumluluğu üstüne almayacağını belirtti.

“ADAYLARA CİDDİ İTİRAZ EDİLİYOR”

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP İl Başkanı Halit Tomakin, yüzyılın seçimine az bir süre kaldığını belirterek şunları yazdı:

Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla

Etiketler Halit Tomakin ak parti recep tayyip erdoğan paylaşım
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