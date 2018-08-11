AK Partili belediyeden ABD'ye sıradışı yaptırım

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize en sıradışı tepki Uşak Belediyesi’nden geldi. Belediyesinin kurumsal twitter hesabından yapılan açıklamada önce "ABD’ye boğun eğilmeyeceği" vurgulandı ardından da ABD'ye yönelik 'yatırım paketi' açıklandı. Pakete göre; belediyenin bütçesinden tanıtım ve halkla ilişkiler faaiyetleri için Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırıldı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve her geçen gün giderek büyüyen siyasi krize AK Partili Uşak Belediyesi de dahil oldu.

Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'un haberine göre Belediye resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdıklarını duyurdu.

“FACEBOOK, GOOGLE, TWITTER VE YOUTUBE BÜTÇESİ KALDIRILDI”

Uşak Belediyesi’nin kurumsal twitter hesabından yapılan açıklamada “ABD'ye boğun eğmeyeceğiz. Dolar neden 6 lira oldu? Bu tehdide rağmen devlete sahip çıkmak siyasi bir görüş değil, vatandaşlık görevidir. Bugün ülkemizin ABD ile yaşadığı siyasi krizden sonra medya reklam planlamalarımızdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamı ile kaldırmış bulunmaktayız.” denildi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

