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  4. AK Partili bir isim daha Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

AK Partili bir isim daha Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

AK Partili bir isim daha Beşiktaş üyeliğinden istifa etti
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da BJK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Subaşı, "Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır" dedi.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen 'Hükümet istifa' tezahüratlarından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli ve Yalçın’ın ardından AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da BJK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Subaşı, BJK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Subaşı, "Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza , Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.

Etiketler ak parti istifa Yavuz Subaşı Beşiktaş BJK
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