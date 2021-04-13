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AK Partili bir vekil daha koronavirüs yakalandı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özkaya'nın evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Etiketler Ali Özkaya koronavirüs covid ak parti
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