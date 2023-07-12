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AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Siyasi komedi örneği

AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Siyasi komedi örneği
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının yenilgilerle dolu olduğunu söyleyen Çelik, 'Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir.'

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı; CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur.

Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu’nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur.

Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir.

Etiketler ak parti ömer çelik Kılıçdaroğlu
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