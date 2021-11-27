AK Partili eski vekil açıkladı: İşte BAE Prensinin ziyaretinin perde arkası

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, AK Partili eski vekil Emin Şirin ile yaptığı görüşmeyi okuyucuları ile paylaştı.

Takan, Şirin'e BAE veliaht prensinin Türkiye ziyaretini “Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed Al Nahyan neden Türkiye’ye geldi?” cümleleriyle sordu. Şirin, Takan'a “Sorunun böyle sorulması doğru. Nahyan’ı biz çağırmadık, kendisi buraya geldi. Bundan 6 ay evvel de istihbarat şefini yollamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkilerini normalleştirdikten sonra Türkiye ile de ilişkilerini kendi arzu ettiği yere getirmek istiyor" diye yanıt verdi.

ÇARPICI TESPİTLER

Emin Şirin, konuyla ilgili yaptığı tespitleri Ahmet Takan'a aktardı. Şirin'in tespitleri şöyle oldu:

INTERPOL TOPLANTISI

“Evvela, İstanbul’da yapılan INTERPOL toplantısında kendi adayını (BAE İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmed Nasser Al Raisi) şaibeli bir kişi olmasına rağmen INTERPOL’ün başına seçtirdi. Bu seçimi aynı zamanda İngiltere, İsrail ve ABD’nin adayının kazandığı bir seçim olarak görmek lazım.

İHVAN MESELESİ

İkinci husus; İhvan meselesi. İhvan’ın üst kademe yöneticilerinin hemen hepsi İngiltere’ye sığınmış vaziyette. Ancak operasyonel seviyedekiler Türkiye’de bulunuyorlar. Bu kişilerin faaliyetleri yavaş yavaş durduruluyor ve tasfiye ediliyor.

MİT'İN FAALİYETLERİNDEN RAHATSIZLIK

Üçüncü konu; Son senelerde operasyonel olarak çok faal hale gelmiş olan MİT’in faaliyetlerinden özellikle Yemen ve Libya’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nin duyduğu rahatsızlık. Bu arada bir parantez açayım, BAE denince aynı zamanda İngiltere ve Suudi Arabistan’ı anlamak lazım.

İRAN RAHATSIZLIĞI

Dördüncü hususta; BAE’nin İran konusunda duyduğu rahatsızlık. Türkiye’nin İran konusunda da daha tarafsız daha kendilerine yakın bir durumda olmasını istiyorlar. Türkiye’den istediklerini alırken karşılığında da ellerinde bulunan ve Türkiye’de iktidarı ciddi şekilde sarsan Sedat Peker’in sakinleştirilmesi ve bir miktarda swap yapmayı teklif etmiş olabilirler.”

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