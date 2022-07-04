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AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak itiraf

AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak itiraf

Zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla dikkat çeken AK Partili Bülent Turan "Ekonomik olarak birtakım sorunlar yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'de gün geçtikçe derinleşen ekonomik dar boğaz için AK Parti'den bir itiraf daha geldi.

Çanakkale’de bir akaryakıt istasyonunun açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Ekonomik olarak birtakım sorunlar yaşıyoruz. En kısa zamanda çözülmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bizim dışımızda gelişen saikler var” dedi.

 Turan şunları dile getirdi:

“Ekonomik olarak birtakım sorunlar yaşıyoruz. En kısa zamanda çözülmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bizim dışımızda gelişen saikler var. Pandemi bilmezdik, 3 yıl uğraştık. Kuzeyimizde devam eden bir savaş var. Güneyimizdeki ülkelerdeki sıkıntılar malum. Ama bunu aşmak bizim görevimiz. Türkiye, güçlü bir ülke. Bu süreci beraber aşacağız. Türkiye, güçlü olmasaydı; Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Karabağ’da bu adımları atabilir miydik? Kapalı Maraş’ı ‘açık’ Maraş yapabilir miydik?”

Etiketler itiraf bülent turan ekonomik kriz kriz ekonomi recep tayyip erdoğan ak parti
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