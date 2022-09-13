  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!''

AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!''

AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!''

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, AK Partili Meclis üyesi Neşe Menderes'in belediyenin hazırladığı yüzme havuzu projesine "Herkesin havuzu var zaten" diyerek itiraz etmesi "pes" dedirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına bugün “havuz tartışması” damga vurdu.

AK Partili Üye Neşe Menderes yapılacak olan kapalı yüzme havuzu projesini eleştirerek şehirde herkesin havuzunun olduğunu öne sürdü.

Menderes'in, “Aydın merkezdeki öğrenciler için sporcu yetiştirilmeleri için bir yüzme havuzumuz var mı” sorusu üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, “Sayın Meclis üyesi illa sporcu yetiştirmek konu değil ki... Siz de ben de veya başka birisi de spor için 50 yaşında olur, 60 yaşında olur gider yüzer” yanıtını verdi.

Menderes, “Herkesin havuzu var zaten” karşılığını verince, Çerçioğlu ise “Nerede herkesin havuzu var sizin havuzunuz var. Burada birçok fakir, yoksul vatandaşın nerede havuzu var Allah aşkına” sözleriyle tepki gösterdi.

ANKA

Etiketler havuz ak parti ak partili isim meclis üyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yunanistan'ın kurşun yağdırdığı Türk gemisi böyle görüntülendi
''Bakan Nebati gidiyor, eski bakan geliyor''
İslam Memiş'ten ters köşe yapan Dolar uyarısı
AK Parti'den ihracı istenmişti açıklaması olay oldu: ''Çalarak çırparak...''
CHP'li vekil ortaya çıkarttı: Kalyon, hisselerinin yüzde 50'si BAE'li şirkete sattı
6 ilde 912 milyon TL'lik vurgun! 10 kişi tutuklandı
İl il, ilçe ilçe TOKİ'nin ucuz konut projeleri
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'yla ilgili olay iddia
İş makineleri Kapadokya'ya girdi! Görüntüler korkunç!
Bakan Özer'in sözleri tepki çekmişti! MEB'den açıklama