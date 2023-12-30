AK Partili isimden skandal Süper Kupa paylaşımı

Eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad’da planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili tepki çeken bir açıklama geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı. Eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Çamlı’nın ifadeleri şöyle: "'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... Yine bir tantanadır gidiyor..." Çamlı'nın ifadeleri, X'te tepkiye neden oldu, onlarca yorum yapıldı. İşte Çamlı'nın o paylaşımı: