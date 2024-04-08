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AK Partili Mehmet Metiner ''affını'' istedi

AK Partili Mehmet Metiner ''affını'' istedi
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AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, CHP'nin büyük bir zaferle çıktığı yerel seçimlerin ardından yaptığı eleştiriler için AK Partili isimlerden affını istedi.

AK Parti'nin oy kaybıyla, CHP'nin ise büyük bir zaferle çıktığı yerel seçimler sonrasında AK Parti'yi sert ifadelerle eleştirip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’a  tepki gösteren eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner isim isim sayarak bazı siyasilerden af istedi.

“Bir anlık gafletime yenik düştüm” diyen Metiner’in X hesabından yaptığı ‘BİR HATA ETTİM, AFFOLA!’ başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Fuat Oktay çok değer verdiğim bir kardeşim. Cumhurbaşkanı eski yardımcısı. Ankara Milletvekili.

Jülide Sarıeroğlu benim için çok kıymetli eski bakanımız ve genel başkan yardımcım. Ankara Milletvekili.

Tuğrul Türkeş kadim dostum. Eski bakanımız. Ankara Milletvekili.

Zehranur Aydemir genç Ankara milletvekilimiz.

‘HATA BENİM, SUÇ BENİM, KEŞKE OLMASAYDI’

İstemeyerek üzülmenize sebebiyet verdiğim için sizlerden helallik diliyorum.

Hata benim. Suç benim.

Bir anlık gafletime yenik düştüm.

Keşke olmasaydı.

Ama oldu.

Her birinizi çok sevdiğim halde oldu işte.

Son derece üzgünüm.

Gönlünüzü incittiğim ve hak etmediğiniz eleştirilere muhatap kıldığım için.

Affola!

Biz güçlü bir ailenin mensuplarıyız. Birimizin hukuku diğerinin hukuku, birimizin itibarı diğerimizin itibarıdır.

Yunus Emre ne güzel demiş asırlar öncesinden, kulak verelim:

Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı,
İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise.”

Etiketler mehmet metiner affını istedi af istedi ak parti
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