AK Partili Mehmet Metiner'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı çıkışı

Habertürk’te Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net isimli programa katılan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner’e “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var” şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Bunun üzerine söz alan Metiner “Lider hayattayken Beştepe’nin 4 duvarı arasında sıkıştırılmak istenilir mi? Erdoğan’sız bir AK Parti düşünülebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Halkın Erdoğan’a değil AK Parti’ye dargın olduğunu söyleyen Metiner, “Bunun hesabını millet bizden soruyor” dedi.

Metiner, “17-25 Aralık sürecinde kim çıktı da Erdoğan’ı savundu? 15 Temmuz’da telefonlarına çıkmayan bakanları konuşmayacak mıyız?

Biz 15 Temmuz’cuyuz, bir de 16 Temmuz’cular var; gün ağardıktan sonra ortaya çıkıp tankların üzerinde poz verenler.

Liderimizin misyonunu özümseyememiş ama Ak Parti güçlü olduğu için gelip burada siyaset yapanlar var.

Bunun hesabını millet bizden soruyor, atadığınız adamların gönül dünyamızda yeri yok bunların diyorlar. Yine de Erdoğan için oy veriyorlar.

Liderimiz hiçbir zorlu değerlerlerden sapma göstermedi. Erdoğan’a yapılan en haksız eleştiri “tek adam” olduğu yönünde oldu. Liderin verdiği bir karar hoşuma giderse uyarım gitmezse uymam diye bir şey yoktur. Lider hayattayken Beştepe’nin 4 duvarı arasında sıkıştırılmak istenir mi? Erdoğan’sız bir AK Parti düşünülebilir mi?

Eğer vatandaşlar milletvekillerinin telefonlarına ulaşamıyorsa, danışmanlarına da zar zor ulaşıyorsa, ulaştıklarında da sorunları çözülmüyorsa bu AK Parti’nin değiştiğini gösterir. Bu Cumhurbaşkanı’nın misyonunu bitirir” diye belirtti.



