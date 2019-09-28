AK Partili Mehmet Metiner'den olay yaratacak sözler

AK Parti eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, bugünkü köşesinde isim vermeden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ı ve Star gazetesinin bir diğer yazarı, bir dönem Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan Hüseyin Gülerce’yi eleştirdi.

Bülent Arınç daha önce, AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlıklarına başlayan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’na “hain” denilmesine karşı çıkmıştı. Bülent Arınç, “Ali Babacan'a hain sıfatını yakıştıramam. Kötü sıfatlarla anılmalarını doğru bulmuyorum” demişti. Hüseyin Gülerce de Arınç’ın sözlerine destek niteliğinde ifadeler kullanmış ve “Parti kurmak, demokratik bir hak, elbette ihanet demek değil” diye yazmıştı.

Mehmet Metiner ise bugünkü köşesinin son bölümünde, “15 Temmuzcu hainlerin tam da isteklerine uygun siyasi depremler oluşturmaya çalışanlar için ‘hain!’ dememiz nedense içimizdeki birilerini çok rahatsız ediyor” diye yazdıktan sonra şöyle devam etti:

“‘Üslup kirliliği’ ve ‘edep’ çağrısında bulunan o birileri bilsinler ki ‘İçimizdeki hainler!’ ve ‘ümmeti bölüyorsunuz!’ lafı, yani ‘ihanet!’ ve ‘bölücülük!’ eleştirisi bizzat Reis’e ait. Hem Reisçi görünmek hem de ‘üslup kirliliği’ üzerinden böyle bir pozisyon almak yeni döneme ait çelişkilerden biri olsa gerek!

Bize karşı her türlü suçlamayı boca edenlerin AK Parti’den ayrılanlar için pek bir saygılı olmaları ise doğrusu çok manidar!”