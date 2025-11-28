AK Partili Şamil Tayyar İmralı paylaşımını sildi; nedenini böyle açıkladı

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Terörsüz Türkiye komisyonu heyetinin İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımı silen Tayyar, ''Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik'' dedi.

AK Partili Şamil Tayyar, dün akşam, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan AK Parti-MHP-DEM üyelerinin İmralı'da bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Tayyar, açıklamasının gündem olmasının ardından paylaşımını sildi.

NEDEN SİLDİĞİNİ AÇIKLADI

AK Parti'li Şamil Tayyar, bugün yaptığı açıklamada, "Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik. Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde" ifadelerini kullandı.

Tayyar, heyetin DEM Partili üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit'in bugün yaptığı İmralı açıklamasına da tepki göstererek, "Gel gör ki DEM’li Gülistan Koçyiğit ziyareti uzun uzun anlatmış. Üstelik, önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak. Haliyle İmralı ziyareti, PKK/Öcalan propagandasına dönüştü" dedi.

Tayyar'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Hem devlette hem cumhur ittifakında İmralı ziyaretinin gizliliğine dair anlamsız bir hassasiyet gösteriliyor.

Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik.

Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde.

Gel gör ki DEM’li Gülistan Koçyiğit ziyareti uzun uzun anlatmış.

Üstelik, önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak.

Haliyle İmralı ziyareti, PKK/Öcalan propagandasına dönüştü.

Kaldı ki İmralı notları, DEM üzerinden Murat Karayılan’dan Cemil Bayık’a, İlham Ahmed’den Mazlum Abdi’ye kadar onlarca teröriste çoktan ulaştı bile.

O vakit bu notları saklı tutmanın kime ne yararı var.

Bence, uluslararası ilişkileri ilgilendiren kısmı ayrıştırılıp kalan bölümler kamuoyuyla paylaşılmalı.

Süreç ne kadar şeffaf yönetilirse o ölçüde fayda sağlanır kanaatindeyim."

TAYYAR NE DEMİŞTİ?

Tayyar'ın sildiği paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

“İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı.

DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti.

MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü.

Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı.

-Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP’li Yıldız’a özel ilgi gösterirken, DEM’li Koçyiğit’e sekreter muamelesi yapmış, ‘Yaz Gülistan’ diyerek Kandil ve YPG’ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

-Devlet Bey’e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli’ye selam göndermiş.

-Öcalan, Cumhurbaşkanımızın ‘temkinli’ tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş.

-Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ’ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail’in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

-Öcalan, ‘Suriye meselesini çözerim’ demiş, Mazlum Abdi’nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, ‘PKK’yı ikna etmek YPG’den daha zordu’ demiş.

-Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, ‘bundan sonra hızlanır’ iddiasında bulunmuş.

-DEM’e ‘beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş.

-YPG’nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş.

-Türkiye’nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş.

-Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş.

Sonuç.

Öcalan’ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor.

Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Buna mukabil, Öcalan’a sürecin başarızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş.

Özetle durum böyle.

Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor.”