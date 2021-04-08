AK Partili vekilin canlı yayındaki sözleri tepki çekti!

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre 24 saatlik koronavirüs vaka sayısı 55 bine dayanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın “Vakalar düşecek” açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Korona virüs salgınında dün akşam çok geç saatlerde açıklanan vakaların 55 binlere dayanmasıyla birlikte, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Büyük kalabalıklarla gerçekleştirilen AK Parti kongrelerine yönelik eleştirileri kabul etmediklerinin belirten Özkan, iki hafta önce Haber Global’de katıldığı canlı yayından vakaların düşüşe geçeceğini iddia etmişti.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde hem salon içinde hem de salon dışında oluşan kalabalık ve maske mesafe kurallarının hiçe sayılması tartışmaları alevlendirirken kongreden sonra konuşan Cahit Özkan, "Göreceksiniz önümüzdeki süreçte vaka sayısındaki artış yaşanmayacak, umuyoruz ve inanıyoruz ki düşüş yaşanacak. Trübünlerde ise maske mesafeyi kontrol almaya çalıştık. O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik. Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı orada riski artıracak bir durum yoktur. Maske, mesafe, temizlik konusuna özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK ÖLÜM VE VAKA SAYISI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, dün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 302 bin 108 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı.

276 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar en yüksek vefat sayısı 23 Aralık'ta 259 olarak kaydedilmişti.

Hasta sayısı ise 2 bin 203 oldu.