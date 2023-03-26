AK Partili Yavuz, Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

2023'ün Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala kamuyo anket çalışmalarını merakla takip ediyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, katıldığı A Haber canlı yayınında, partisinin oyunun 2018'den az olmayacağını ve Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 53 civarında olduğunu iddia etti.

Yavuz şunları söyledi:

"En son Mustafa Şen Başkanımız anketi açıkladı. Başka anketlerde var onlardan sonra yenileri de var. Bir de sokağın dili var. İkisine baktığımda şunu çok rahat söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu bir önceki oy oranından daha az olmayacak gibi duruyor. 2018'de aldığı oyun altına düşmeyeceğini iddia ediyorum. Ki en son Mustafa Şen'in anketinde yüzde 41 çıktığını gördük. Bugün yüzde 41'e çıkması demek seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyacağı anlamına geliyor ve hep böyledir bu.

Seçime doğru az süre kala kararsızların sayısı azalmaya başladığında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh artar. Anketlerde yüzde 37, 39, 40'ları gördük. Şimdi 41 ve 42'yi konuşuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız ile ilgili ankette oy oranının yüzde 53 olduğunu da gördük. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bizim ARGE Başkanlığımızın anketinde bunu gördük çok şükür. Ama ben bunun da artma eğiliminde olduğunu düşünüyorum açıkçası."

ANKET ÇALIŞMALARI NE SÖYLÜYOR?

Oysa diğer araştırma şirketleri tarafından yayımlanan anketler Yavuz'un paylaştığı tahminlerle farklılık gösteriyor. Aksoy Araştırma son anketinde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde, Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 56,8 olarak kaydedildi. Erdoğan’ın oy oranı ise 43,2’de kaldı.

Bir başka anket şirketi ORC Araştırma’nın Kılıçdaroğlu’nun resmi olarak adaylığının açıklanması öncesine denk gelen 4-6 Mart tarihlerinde düzenlediği araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 56,8, Erdoğan yüzde 43,2 seviyesinde.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından 6-7 Mart’ta Alf Araştırma tarafından yapılan ankette de benzer sonuçlar çıktı. Bu ankette Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 55,1, Erdoğan’ın oyu yüzde 44,9 olarak ölçüldü.