AK Parti'nin İBB adayı Kurum'dan CHP'li seçmene ''Gönül Sözleşmesi'' çağrısı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, CHP’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimize, hemşerilerimize sesleniyorum. karşılıklı bir ''Gönül Sözleşmesi'' için ben sizin de oyunuza talibim'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Çekmeköy’de STK temsilcileri, iş adamları, kanaat önderleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

‘Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu’ kapsamında hayata geçirecekleri projeleri anlattı. CHP’li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı metro hattının yeniden yapılacağını belirten Kurum, “Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız. Bıraktıkları bu kötü hatırayı hafızalardan sileceğiz.” dedi.

Mevcut İBB yönetiminin yaptığı hizmetlerin yetersiz olduğunu vurgulayan Kurum, “Buradan, CHP’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimize, hemşerilerimize sesleniyorum. Ben sizin de oyunuza talibim. Ama yanlış anlaşılmasın, bu asla öyle kuru kuruya bir talep değil. Çünkü bu talep tek taraflı bir şey değil, tam aksine; karşılıklı bir ‘Gönül Sözleşmesi’ olacak.” dedi.