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Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog

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İYİ Parti lideri Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasındaki bu diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam İstanbul'da Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. 

İftarın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akşener ve İmamoğlu’nun arasındaki sohbet katılanları güldürdü. 

Akşener, İmamoğlu’nu eşi Dilek İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlatırken sıkıştırdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu meral akşener iyi parti diyalog
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