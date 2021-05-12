Akşener partisinin oy oranını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Teşkilatı’nın online bayram buluşmasında yaptığı konuşmada, ''Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İYİ Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor'' dedi.

İYİ Parti Bursa Teşkilatı'nın dijital platformda gerçekleştirdiği bayramlaşma programına, 300’e yakın partili katıldı. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener de bayramlaşma programına katılarak partililere sürpriz yaptı. Akşener, partinin adım adım iktidara yürüdüğüne vurgu yaparak, Bursa’daki çalışmaların övgüyü hak ettiğini özellikle belirtmek istediğini ifade etti.

"PARTİMİZ TEMMUZDA YÜZDE 18'İ BULACAK"

Dijital platformdan partililere seslenen Akşener, “Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İYİ Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki temmuzda yüzde 18’i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Bizler yeter ki vatandaşımızla hep iç içe olmaya devam edelim ve onları, yaşadıkları tüm sorunları çözeceğimize, her biri birer yürek yarası olan dertlerine derman olmaya geleceğimize bütün samimiyetimizle inandıralım” dedi.

TÜRKOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da Genel Başkan Akşener'e programa katıldığı için teşekkür ettiği konuşmasında "Genel Başkanımızın Bursa teşkilatımızdaki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, özellikle sahada gerçekleştirdiği etkili çalışmalarla ilgili övgüde bulunması, bizlerde ayrı bir memnuniyet ve motivasyon yaratmıştır" dedi.

Öte yandan, İYİ Parti Bursa Teşkilatı’nın, ilk kez dijital ortamda gerçekleştirdiği Bayramlaşma Programı'na Genel Başkan Meral Akşener’in yanı sıra Bursa milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, geçmiş dönem İl Başkanı, İl Divan üyeleri ve il yöneticileri, ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, İstişare Kurulu üyeleri, ilçe yönetim Kurulu üyeleri ile mahalle başkan ve temsilcilerinin katıldığı belirtildi.