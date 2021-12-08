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Akşener'den ASELSAN ve ROKETSAN iddialarına ilişkin açıklama

Akşener'den ASELSAN ve ROKETSAN iddialarına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aselsan ve Roketsan’ın, Katar’a satılacağı yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Manisa ziyaretinin ikinci durağı Şehzadeler ilçesi oldu.

ASELSAN VE ROKETSAN'IN KATAR'A SATILACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR
15 Temmuz Demokrasi Meydanında esnaf ziyareti sırasında kendisine ilgi gösteren kalabalığa seslenen Akşener, Aselsan ve Roketsan’ın, Katar’a satılacağı yönündeki iddialar olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

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"Buradan huzurunuzda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Katar’da deniliyor ki Aselsan’ın, Roketsan’ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Tank Palet Fabrikası’ndan sonra ikinci...

"UYGUN KELİME BULSAM MAHKEMELİK OLACAĞIZ"
Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız. Gerek yok, buna gerek yok. Huzurunuzda uyarıyorum. İnşallah sizinle beraber iktidar olacağız. Onlara el uzatanların o ellerini oradan çektireceğiz. Bugünden söyleyeyim. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 11 maaş alabilmek için 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez" diye konuştu.

Daha sonra ilçeden ayrılan Akşener, ziyaretlerine Akhisar ilçesinde devam etti. Esnaf ziyareti ardından belediye önünde kurulan platformda Akhisarlılara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye ziyaretinin ardından kentten ayrıldı. (DHA)

Etiketler aselsan roketsan akşener
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