Akşener'den canlı yayında Erdoğan'a kritik çağrı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Dün Moskova'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, muhalefet olarak hiçbir bilgiye ulaşamadıklarından şikâyet ederek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a liderler düzeyinde toplanma çağrısında bulundu.

Akşener, "Biz muhalefet olarak hiçbir konuyu sayın Erdoğan'dan veya ilgililerinden öğrenemiyoruz. mutabakat ve Suriye de olanlarla ilgili ister toplu, ister tek tek liderlerle görüşme yapması Türkiye için iyi olur" diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ateşkesi olumlu karşıladık. Putin ile Esad’ın kazanımlarının yerinde durduğunu gördük. Soçi Mutabakatı ile benzerlikleri var. Dolayısı ile bu kadar gürültü niye çıktı o zaman? Gözlem noktalarının durumu ne olacak bilinmiyor.

Erdoğan’ın güvenli bölge düşüncesi vardı. TOKİ ev yapacaktı oluşturulacak güvenli bölgede ve Türkiye’den dönmek isteyen Suriyeliler yerleşecekti. Burası da belirsiz. Sadece ateşkes bölümü olumlu.

Esad'ın da mutabakatın içinde olduğu görülüyor. Bahçeli Salı günü yaptığı konuşmada İdlib'deki askerlerimizi Rusların öldürdüğünü ve Putin’in özür dilemesini, Rusya'nın tazminat ödemesini istemişti. Bunu önemsemiştim. Putin sadece taziyede bulundu.

Biz muhalefet olarak hiçbir konuyu sayın Erdoğan'dan veya ilgililerinden öğrenemiyoruz. mutabakat ve Suriye de olanlarla ilgili ister toplu, ister tek tek liderlerle görüşme yapması Türkiye için iyi olur.

Bugünkü şartlarda Suriye’de ne işimiz var diyemeyiz ama 10 yıl önce neden Suriye’ye gittik bunu sormalıyız. 10 yılın sonunda biz ne kazandık? 4,5 milyon sığınmacı, 40-50 miyar dolar para harcanmış. Bugün sınırların açılmasıyla birlikte Yunanistan, ile olan problemler ve sırf sorun haline gelmiş bir dış politika.