Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partili Mahir Ünal'in Cumhuriyet ve Harf Devrimi ile ilgili sözlerine, ''Cumhuriyet ile birlikte, bizim dilimiz değişmedi, sadece alfabemiz değişti. Bu değişim de Türkçe düşünen ve Türkçe konuşan milletimizin, yeni Türk harfleriyle, Türkçe yazmayı da öğrenmesi ile birlikte kültürümüzün gelişimindeki en önemli adımlardan biri oldu'' diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 5 yıl önce, millete bir söz verdiklerini vurgulayarak, "Artık vakit, o sözü tutmanın vaktidir. Artık vakit, iyilerin vaktidir. Artık vakit, iktidar vaktidir. Sandık ufukta göründü, İYİ Parti iktidarı, hiç olmadığı kadar yakın. Vizyonumuz, projelerimiz, kadrolarımız hazır. İYİ Parti, iktidara hazır. O kutlu gün gelip de, milletimizden yetkiyi aldığımızda, sözümüzü mutlaka tutacağız. Ve milletimizi, hak ettiği gibi, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye, mutlaka kavuşturacağız" dedi.

'EKONOMİMİZ CAN ÇEKİŞİYOR'

Akşener, ülkede yaşanan krizler sarmalının her geçen gün, büyümeye devam ettiğini belirterek, "Derinleşen yoksulluk, insanımızı içine çekmeye devam ediyor. Maaşlar kuşa dönmeye, cepler boşalmaya devam ediyor. Çünkü büyük ekonomi gurusu bay kriz ve üstün yetenekli ekonomi ekibinin 'Yeni Ekonomi Modeli' diyerek pazarladıkları ucube model yüzünden, ekonomimiz can çekişiyor. Ülkemizi, yap boz tahtasına çeviren, milletimizi de kobay olarak gören bu akılsız, şuursuz ve kuralsız ekonomi yönetimi, her hafta, yeni bir zihni sinir deneyi, Türkiye’ye dayatıyor" diye konuştu.

'MERKEZ BANKASI YOK HÜKMÜNDEDİR'

Akşener, bu deneyler zincirinin son halkasının adının 'Merkez Bankası Olmayan Bir Ülke Deneyi' olduğunu vurgulayarak, "Son zamanlarda, varlığı zaten meçhul olan Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 150 baz puanlık faiz indirimine gitti. Politika faizi, yüzde 12’den, yüzde 10,5'e indi. Ancak faizlerin düşüşü, sadece kağıt üzerinde kaldı. Çünkü artık piyasalar bile, Merkez Bankası kararlarını 'satın almıyor.' Şirketlerin hiçbiri, Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlar üzerinden, ticari krediye ulaşamıyor. Yani bay krizin maharetli yönetimi sayesinde, artık üfürme rakamlarla yapılan, algı yönetiminin, oyuncağı haline gelmiş bir Merkez Bankamız var. Piyasanın bile itibar etmediği bir Merkez Bankası, aslında yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

'SANDIK SIKIŞTIRMAYA BAŞLADI'

Akşener, sandık yaklaştıkça, Ak Parti'yi panik hali almaya başladığını savunarak, "Yani bu arkadaşları artık, sandık sıkıştırmaya başladı. Bu durum, artık ayan beyan ortada. İktidarlarının sonuna yaklaştıklarını, artık onlar da enselerinde hissetmeye başladılar. Bu yüzden de kirli zihniyetlerini, apaçık ortaya döker oldular. Her hafta, yaptıkları abuk sabuk çıkışlarla, imza attıkları yepyeni rezaletlerle, artık siyasetin çivisini çıkardılar. Nitekim, bu durumun yansımalarına, Sayın Erdoğan’ın son haftalardaki nefret dolu hezeyan ataklarında da şahit oluyoruz. Hadi biz zaten her haftanın olağan şüphelisiyiz de, çiftçiler, kadınlar, gençler derken, geçen haftanın talihli nefret objesi de Kürtler oldu. Tuttu, bu ülkenin eşit ve şerefli vatandaşları olan Kürtleri, PKK'lı ilan etti" dedi.

'BAZILARINDA CUMHURİYET NEFRETİ VAR'

Akşener, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet ile ilgili sözlerine ilişkin de, "Bu arkadaşların bazılarında, biliyorsunuz bir Cumhuriyet nefreti var. Bu memleketin temel değerlerine, kurucu iradesine ve Cumhuriyetimize dair her şeye, bastıramadıkları bir düşmanlık hissediyorlar. Fıtratları böyle. Bunun son örneğini de, Cumhuriyet bayramını idrak ettiğimiz bu hafta, AK Parti’nin bir grup başkanvekilinin ağzından çıkan ibretlik sözlerle gördük. Bu arkadaş, her bir cümlesi, ayrı bir patolojik vaka olan bir açıklama yaptı. Şu rezalete bakar mısınız? Tarihi, fesli meczuplardan öğrenmiş, bir sözde entelektüelin, hezeyan dolu şu analizine bakar mısınız? Neymiş? Bu fevkalade aydın arkadaşımız, çığır açıcı düşüncelerini, Türkçe dilinde üretemiyormuş. Sadece konuşabiliyormuş ve bundan da çok müzdaripmiş. İşte size, 'keşke Yunan kazansaydı.' diyen ucube bir zihniyetin, Kahramanmaraş şubesi. Milli mücadelede, destan yazan Kahramanmaraşlıların şanına ve Arslan Bey’in aziz hatırasına dil uzatan bu arkadaşa buradan hatırlatmak istiyorum; Biz, ezelden beri Türkçe konuşuyoruz. Yani Cumhuriyet ile birlikte, bizim dilimiz değişmedi, sadece alfabemiz değişti. Bu değişim de Türkçe düşünen ve Türkçe konuşan milletimizin, yeni Türk harfleriyle, Türkçe yazmayı da öğrenmesi ile birlikte kültürümüzün gelişimindeki en önemli adımlardan biri oldu" ifadelerini kullandı.

