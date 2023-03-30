Akşener'e kızdı, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederek masaya dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren İYİ Parti üyesi Av. turizmci Emel Özden, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti üyeliğinden istifa ederek bin kişiyle birlikte AK Parti’ye geçen Av. Turizmci Emel Özden’in rozetini AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Genel başkanının kadın olması ve dik duruşu nedeniyle İyi Parti’de siyasete başladığını belirten Özden, 6’lı masadaki tavrıyla yanlış yerde siyasete başladığını anladığını söyledi.

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayına oy vermeyeceğini, oy vermeyeceği bir kişi için çevresindeki insanlardan oy isteyemeyeceğini belirten Özden, bin kişinin kendisiyle birlikte İYİ Parti'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldığını söyledi.

Side’de bulunan otelinde AK Parti'ye katılması ve süreçte yaşananlar hakkında açıklamada bulunan Av. Turizmci Emel Özden, asıl mesleğinin avukatlık olduğunu ve ardından turizme yöneldiğini söyledi.

Sektörde 3 otelin sahibi ve yönetim kurulu başkanı, 5 otelin de yönetim kurulu üyesi olarak otelcilik sektöründe faaliyet gösterdiğini aktaran Özden, “Aile olarak Manavgat’ta 18 otelimiz olup, kendi otellerimde bin 500, aile otellerimizde toplam 8 bin 500-9 bin 000 personel çalıştırmaktayız. 2022 yılının başında İyi Parti Genel Başkanının kadın olması ve dik duruşu sebebiyle İyi Parti’de siyasete atıldım. Kendim avukat olduğum için ve siyaset sanatları eğitimi aldığım için siyasetle bağlantım vardı. 2023 yılı Mart ayındaki masa olayları, sayın Meral Akşener’in masadan kalkmasına neden olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar oturduğunda yine aday olması sebebiyle, kendimde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu oy vermeyeceğim, hayat felsefesi olarak ta kendi oy vermeyeceğim kişiye insanlardan oy isteyemeyeceğim için İyi Parti’den istifa ettim. Benimle birlikte sırf ben İyi Partide olduğum için partiye üye olan binden fazla kişi de partiden istifa ederek benimle birlikte Ak Parti saflarına katıldı. Bu sayıyı daha da artıracağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetimizi takmasıyla AK Partiye ve Cumhur ittifakı ailesine katılmış olduk. Allah hiç birimizi utandırmasın. Ben bir Manavgatlı olarak vatanına, milletine, dinine bağlı bir ailede ve çevrede yetiştim. Bu kararımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.