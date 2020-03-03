Ali Babacan'dan ilk video paylaşım geldi

Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'ın yeni partisini bu ay içerisinde ilan etmesi bekleniyor.

Parti içerisinde çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, Babacan'dan da ilk video geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, 24 tane çalışma grubu kurduklarını açıkladı.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenmek istediğim konu, hukuk, adalet, yargı meselesiyle ilgili. O da ülkenin en büyük meselelerinden biri. Siyaset aslında çok pahalı bir şey değil. Türkiye'de israf çok olduğu için siyasette de israf çok. Biz de ne yaptık 24 tane çalışma grubu kurduk. Tamamen beyaz sayfalara Türkiye'nin geleceği için ne yapmak gerekiyor diye siyasetçiler, uzmanlar, akademisyenler, STK'lar bunların hepsinin katılımıyla politika üretmeye başladık."