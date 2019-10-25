Ali Babacan'ın partisi AK Partili eski isimden yeşil ışık

Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı yeni parti için adı geçen Osman Can görüşmeler yaptığını söyledi ve yeşil ışık yaktı.

“Ali Babacan hareketi dikkatimi çekti” diyen Can, “Bir rüyamız vardı, yarım kaldı” dedi. İşte Osman Can’ın Zeynel Lüle’ye yaptığı açıklamada dikkat çeken o yanıtlar.

“TÜRKİYE BU YAPIYLA DEVAM EDEMEZ”

Zeynel Lüle: Ali Babacan’ın partisine katılacak mısınız?

Prof. Dr. Osman Can: Bu konularda çok somut, çok bağlayıcı söyleyebileceğim bir imkanım yok. İlkesel bir şeyler söyleyebilirim. Türkiye bu yapıyla devam edemez. Bu yapının rasyonel hiç bir tarafı yok. Toplumla çok ciddi kopukluk içinde olan bir yapı, siyasetin akla dayalı, toplumsal akla hitap eden, onu yansıtan kararlar alabilme imkanı yok şu anki yapı içinde.

Çok nitelikli, iyi biri olabilirsiniz ama 80 milyonu idare ettiğiniz zaman, bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyarsınız. Şu anki Türkiye Cumhuriyeti böyle değil.

Eskiden kısmen böyle işliyordu, kısmen. Bu Türkiye’nin geleceğini karartan bir şeydir.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM”

“Benim de bir siyasi deneyimim oldu. O siyasi deneyim içerisinde hayal kırıklıkları yaşadık. Yanlışlıklar yaptık. Bir rüyamız vardı yarım kaldı. Martin Luther King’in ifadesi. Toplumda yeni bir anayasa beklentisi vardı. Yarım kaldı.”

“ALİ BABACAN HAREKETİ DİKKATİMİ ÇEKİYOR”

“Ali Babacan hareketi dikkatimi çekiyor. Daha batı çizgisine yakın, ya da şöyle söyleyeyim; klasik batı demokrasilerinin parametrelerine göre hareket eden bir siyaset. Yani benim de çeşitli görüşmelerim oldu, ama ben görüşmelerim oldu demekle yetiniyorum. Başarılı olmalarını isterim.”