Alinur Aktaş belediyenin tüm şirketlerine ''başkan'' olmuş

Kamuoyunun gündemine son olarak “30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil” sözleri ile gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şirketlere AK Partili il yöneticilerini başkan vekili yapan Aktaş’ın ‘huzur hakkı’ adı altında aylık yaklaşık 50 bin lira maaş aldığı tahmin ediliyor. Belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekillikleri ise AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri arasında pay edilmiş durumda.

Bursa'da son olarak CHP'nin 30 Ağustos'taki ulaşım ücretsiz olsun teklifine, “O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım. 30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil” sözleriyle gündeme gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

ŞİRKET BAŞI 5 BİN LİRA TOPLAMDA 50 BİN LİRA HUZUR HAKKI!

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, 31 Mart sonrasında gerçekleştirilen şirket genel kurullarında yönetim kurulu başkanı seçilen Aktaş'ın her bir şirketten ‘huzur hakkı' olarak aylık en düşük 5 bin lira aldığı iddia ediliyor. 10 şirketi bulunan Büyükşehir Belediyesi'nde Aktaş'ın aylık yaklaşık 50 bin lira huzur hakkı aldığı tahmin ediliyor.

BELEDİYENİN 10 ŞİRKETİ VAR

Alinur Aktaş’ın yönetim kurulu başkanı olduğu belediyeye bağlı 10 şirket şunlar; BURULAŞ, BURFAŞ, BİNTED, BUSKİ, BURBAK, BURKENT, JEOTERMAL, BESAŞ, TARIM A.Ş. ve KÜLTÜR A.Ş.