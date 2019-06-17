Anadolu Ajansı'na bir alternatif daha: Oy ve Ötesi !

İstanbul seçiminde veri akışı için Anadolu Ajansı dışında ANKA ajansının ardından bir alternatif de Oy ve Ötesi olacak. Kurum teyit ettiği tutanakları ilk kez canlı olarak kamuoyuyla paylaşacak.

Oy sayım organizasyonları için 2014’ten bu yana gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, şeffaflık ilkesi gereği, tutanakları ön değerlendirme raporuyla birlikte kendi internet sitesi üzerinden herkesin erişimine açıyordu. Bu kez tutanaklar, seçim gecesi canlı olarak paylaşılacak.

Oy ve Ötesi’ne ulaşan tutanaklar, her zaman olduğu gibi seçim akşamı, ‘T3‘ yazılımı aracılığıyla, görsel veriden sayısal veriye dönüştürülecek. Tutanak fotoğrafında görülen veriler, gönüllüler tarafından sisteme işlenecek. Bir tutanak için üç farklı gönüllü tarafından sisteme aynı sayısal veriler işlendiğinde o tutanak ‘teyit edilmiş tutanak‘ olarak sınıflandırılacak. Oy ve Ötesi, teyit edilen ve hatalı veri içermediğinden emin olunan her tutanağın fotoğrafını seçim gecesi, seçim yasakları kalkar kalkmaz internet sitesinde yayımlayacak.

Güncel durum, akşam saatlerinden itibaren canlı takip edilebilecek

Oy ve Ötesi’ne kaç adet tutanak ulaştığı, ulaşan tutanaklardan kaçının teyit edildiği ve bu tutanakların toplam tutanak adedine oranı, akşam saatlerinden itibaren Oy ve Ötesi’nin internet sitesinden hem ilçe bazında dağılımı hem de İstanbul için toplamı gösterecek şekilde paylaşılacak. Böylelikle henüz Oy ve Ötesi’ne ulaşmayan ve Oy ve Ötesi’ne ulaşmakla birlikte henüz teyit edilmeyen tutanakların adedine ilişkin güncel durum da canlı olarak takip edilebilecek.

Sandığının sonucunu şeffaflaştırmak isteyen seçmen fotoğraf gönderecek

Her seçmen, oy kullandığı sandığa ait sonuç tutanağı fotoğrafını ‘T3 Tutanak Gönder‘ mobil uygulamasıyla Oy ve Ötesi’ne gönderebilecek. Tüm akıllı telefonlara indirilebilen ücretsiz mobil uygulama aracılığıyla Oy ve Ötesi’ne gönderilen tutanaklar, teyit edilir edilmez kamuoyuyla paylaşılacak.

İstanbul dışından takip eden herkes bilgisayar başında kontrole!

İstanbul seçiminin şeffaflığını önemseyen tüm vatandaşlar, 23 Haziran Pazar akşamı bilgisayarlarından tutanak kontrolü yaparak sürece katkı sağlayabilecek. Dileyen herkes seçim günü gönüllü olarak tutanak kontrolü yapabilecek. Tutanak kontrolü için Oy ve Ötesi’ne kayıt yapmak gerekmiyor.

Oy ve Ötesi seçmenlerin desteğini bekliyor

Ne kadar çok sandığın tutanağı ulaştırılırsa seçimin o kadar şeffaflaştırabileceğini belirten ve hedefin İstanbul’daki tüm tutanakları teyit etmek olduğunu vurgulayan Oy ve Ötesi, tüm seçmenlere ücretsiz ‘T3 Tutanak Gönder’ uygulamasını indirip seçim günü tutanak fotoğrafı göndermeleri ve T3 sistemi aracılığıyla bilgisayar başında tutanak kontrolü yapmaları için çağrıda bulundu.