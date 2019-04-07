Ankara'da 13 ilçede itiraz eden AK Parti'ye ret !

Ankara İl Seçim Kurulu AK Parti’nin Ankara’daki 12 bin 180 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılmasına dair itirazını reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı takvime göre 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının 13 Nisan’da açıklanması gerekiyor. Buna göre, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’da büyükşehir başkanlıklarını kaybetmesi üzerine başlattığı itirazlar, 13 Nisan’da sonlanacak.

Ancak AK Parti, bugün de Ankara’da 12 bin 180 sandıkta oyların tekrar sayılması için bir itirazda daha bulundu. Ancak Ankara İl Seçim Kurulu’ndan AK Parti’nin itirazına ‘ret’ kararı geldi. Bunun üzerine AK Parti’nin YSK’ye itiraz edeceği belirtildi.

Öte yandan AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçe için yaptığı başvuru da YSK tarafından reddedildi.





