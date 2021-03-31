  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Anne ve babasını hastaneye götüren vekilden Bakan Koca'ya: Bil bakalım hastanede ne yok ?

Anne ve babasını hastaneye götüren vekilden Bakan Koca'ya: Bil bakalım hastanede ne yok ?

TİP Milletvekili Barış Atay, aşı sırası gelen anne ve babasını hastaneye götürdüğünü anlatarak Sağlık Bakanı Koca'ya mesaj attı: "Bil bakalım ne yok? Evet bildin aşı yok...

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada 2,8 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye getirildiğini duyurmasının ardından TİP Milletvekili Barış Atay sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aşı sırası gelen anne ve babasıyla birlikte hastaneye gittiğini aktaran Atay aşı bulunamadığı için babasının aşı olamadığını belirterek şöyle dedi: 

"Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? @drfahrettinkoca Evet, doğru bildin. AŞI YOK!" 

Atay'ın bu paylaşımına Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Twitter hesabından yanıt geldi:

 "Barış Bey, Konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?"

Barış Atay, bakanlığın bu yanıtını da Twitter hesabından "Sorunumuz özel değil genel! Cevabınızı açıktan yazın paylaşayım" notuyla paylaştı.

 

Etiketler barış atay fahrettin koca aşı yok bil bakalım ne yok
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Mucize'' denilen aşıda korkunç yan etki! Pancara döndü!
Türkan Şoray da estetik modasına uydu
MetroPOLL'ün son anketi seçmenlerin İstanbul Sözleşmesi kararını ortaya koydu
Belediye başkanı başhekimi ayağına çağırıp aşı yaptırdı
Dünyanın en büyük çay bardağı yükseliyor
Prof. Dr. Uğur Şahin'den normale dönüş için tarih verdi!
Sunucu Aslı Turanlı ''Metres''i affetmedi!
Esra Erol’da yine mide bulandıran bir iddia: ''Tecavüze uğradım, para verdiler...''
İzmir’de hırsızlar hasarlı evlere dadandı
Piyasalar alev alev: Dolar 8,5 TL'ye, Euro 10 TL'ye dayandı! Altına el değmiyor!