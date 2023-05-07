Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Sinan Oğan'dan dikkat çeken 14 Mayıs iddiası

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimin ikinci tura kalacağını söylerken, "bu iki adaydan birisinin açık ara seçimi kazanması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Her iki aday yüzde 41-42 bandında, birinci turda birisi 41.5, birisi 43.5 kadar oy alacak en fazla. Bizim yüzde 30’un üzerine çıkma ihtimalimiz de mevcut" dedi.

Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Iğdır'da kent merkezi ve Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçesini ziyaret etti.

Ardından kent merkezindeki bir otelde gazetecilerle buluşan Oğan, Iğdır’da doğduğunu anlatarak, "İnanıyorum ki bu mesele sadece Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı meselesi değil, Iğdır’dan, doğudan, Kars’tan, Van’dan, Ağrı’dan, Hakkari’den, Ardahan’dan, Erzurum’dan, bu coğrafyadan cumhurbaşkanı çıkarma meselesidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bu coğrafyanın makus talihini değiştirme meselesidir” dedi.

AA'nın aktardığına göre; Oğan, seçim sürecinin çok zor geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu iş birinci turda bitmez, bitse bile çok cüzi farkla biter. Bana göre her iki aday yüzde 41-42 bandında, birinci turda birisi 41.5, birisi 43.5 kadar oy alacak en fazla. Bizim yüzde 30’un üzerine çıkma ihtimalimiz de mevcut. Bu ihtimalde onların oyları da yüzde 30’un altına gerileyebilir. Biz bu ihtimali bırakarak mevcut şartları iki aday üzerinden konuşacak olursak bu iki adaydan birisinin açık ara seçimi kazanması mümkün görünmüyor.”