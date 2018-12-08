Aytun Çıray'dan Fidan protestosu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ABD’ye giderek ABD Senatosunda ABD’li Senatörleri bilgilendirdiği haberleri üzerine zehir zemberek bir açıklama yaptı. Çıray protesto için konuşma hakkından feragat etti. Çıray, "Zaten bütçe yapma hakkı elinden alınmış olmasının bir sonucu olarak kuşa çevrilmiş Bütçe görüşmelerindeki konuşmalarımdan da Yüce Meclisin bu şekilde değersizleştirilmeye cüret edilmesini protesto etmek için feragat ettiğimi Türk Milletine duyduğum sonsuz saygının bir gereği olarak ilan ediyorum" duyurusunu yaptı.

Aytun Çıray, açıklamasının başında Fidan’ın Meclis’teki tüm siyasi partilerin ortak iradesi ile kurulan 15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu’nun davetine rağmen zamanın Başbakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından gönderilmediğini hatırlattı. Çıray "Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Fidan’ın bilgilerini Meclis’le, dolayısıyla Milletimizle paylaşmasına izin vermediler. Bu nedenle şimdi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Sayın Fidan’ın kendinden izinsiz ABD Senatosunda bilgi vermesine ne diyeceğini merakla bekliyoruz." diye sordu.

ADNAN KAŞIKÇI CİNAYETİ TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİNE HAKARETTİR

Aytun Çıray, açıklamasının devamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Amerikan Senatosunda Amerikalı senatörleri menfur Adnan Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgilendirmek için ABD’ye gittiği haberinin işte bu nedenle kendisini adeta ‘şoke’ ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Cemal Kaşıkçı cinayeti yakın tarihin en dehşet verici, en korkunç devlet cürümüdür. Bu kadar iğrenç ve ürkütücü bir cürmün en ince ayrıntılarıyla tasarlanmış bir plan gereği Türkiye’de işlenmiş olması devletimize ve milletimize hakaret olmanın yanında hadisenin planlayıcılarının ülkemizle ilgili kötü senaryolarıyla ilgilidir. Dolayısıyla kanlı olayın asıl aktörlerinin açığa çıkarılmasına ilişkin gelişmeler hakkında yüce Meclisin bilgilendirilmesi olağanüstü bir önem taşımaktaydı. Bu nedenle muhalefet partileri bu konuda Meclis’i bilgilendirilmesini talep etmişlerdir. Ancak AKP çoğunluğu tarafından bu talepler ret edilmiş ve Sayın Fidan’ın Meclisimizi bilgilendirmesinin önü kesilmiştir. Böylece adeta TBMM’nin önemsizleştirilmesine yönelik sistematik ve bilinçli bir tutum olduğu ortaya çıkmaktadır.”

TBMM’NE YAPILAN BU SAYGISIZLIK MUKAYESELİ AŞAĞILAMADIR

Aytun Çıray, açıklamasının son bölümünde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın bu tavrına neden olan AKP iktidarının neden onaylamadığını ve nihai tepkisini özel bir protesto şeklinde ortaya koyacağını şöyle ifade etti:

“Ancak AKP çoğunluğunun bu tutumu bu kez Türk Milleti’nin iradesini temsil eden Meclis açısından son derece tatsız bir mahiyete bürünmüştür. Eğer doğruysa, Sayın Fidan Sayın Cumhurbaşkanının bilgisi dışında ABD’ye giderek Amerikan milletinin ulusal çatısının bir kanadı olan Senato’da Amerikalı senatörleri bu menfur cinayet konusunda bilgilendirmiştir. TBMM’ne yapılan bu saygısızlık mukayeseli bir aşağılamadır. Bir milletvekili olarak Kurtuluş Savaşımızın mimarı Gazi Meclisimize yapılan bu saygısızlığı onaylamadığımı ve kınadığımı Türk Milleti adına deklare ediyorum. Zaten bütçe yapma hakkı elinden alınmış olmasının bir sonucu olarak kuşa çevrilmiş Bütçe görüşmelerindeki konuşmalarımdan da Yüce Meclisin bu şekilde değersizleştirilmeye cüret edilmesini protesto etmek için feragat ettiğimi Türk Milletine duyduğum sonsuz saygının bir gereği olarak ilan ediyorum. Yaşasın Türk Milleti! Yaşasın onun kutsal yüce çatısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi!...”