Babacan açıkladı: Millet İttifakı seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip edecek

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'na mensup partilerin genel başkanlarının seçim sonuçlarını, CHP Genel Merkezi'nde takip edeceklerini açıkladı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'na mensup partilerin genel başkanlarının seçim sonuçlarını, saat 21.00'den sonra CHP Genel Merkezi'nde takip edeceklerini duyurdu.

Babacan oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulundu.

Babacan'ın açıklaması şöyle:

"Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayram günümüz. Halkımızın egemenliğini ilan ettiği bir gün. Seçimler çok önemli ama iki seçim arasında istişareyle yönetilince demokrasi önemli. Basın özgürlüğü ile anlamlı. Bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.

Seçim sonuçlarını belli bir saate kadar kendi arkadaşlarımızla takip ederiz. 21:00'den sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve genel başkanlar ile takip etme kararı aldık. 21:00'den sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim."