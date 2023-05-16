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Bağımsız aday 12 partiyi solladı

Bağımsız aday 12 partiyi solladı
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Kayseri'de bağımsız milletvekili adayı olan Mutlu Akkaya, ildeki 12 partiyi solladı. Ayrıca Akkaya Kayseri'de bağımsız milletvekili adayı olan 4 ismi de geride bıraktı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Akkaya, Kayseri'de, Memleket Partisi, Genç Parti, TKP, Vatan Partisi gibi toplam 12 partiyi geçerek 8 bin 994 oy aldı.

Akkaya, partilerin ildeki aday gösterme sürecini eleştirmişti. Akkaya'nın seçim sürecinde yaptığı, "Ülkemiz ve şehrimiz seçmenleri, özellikle milletvekilliği seçimlerinde birbirine zıt seçim çevrelerinin politikaları arasında seçim yapmaya zorlandı ve kutuplaştırıldı" ifadeleri dikkat çekti.

Akkaya seçim sonrası Kayseri'de yüzde 0,98 oranla 8 bin 994 oy aldı.

Akkaya, bu oranla ilde seçimde giren 12 partiyi geride bıraktı. Kayseri'de 'büyük' partiler hariç Akkaya'nın aldığı oy oranını yakalayamadı.

Akkaya'ya en yakın oy olan parti ise Memleket Partisi oldu. Memleket Partisi Kayseri'de 8 bin 336 oy aldı. 

Akkaya'nın solladığı 12 parti şöyle:

Memleket Partisi 8 bin 336 oy, TİP, 3 bin 559 oy, Vatan Partisi bin 77, Genç Parti bin 282 oy, TKP 483 oy, Sol Parti 330, TKH 138 oy, Millet 918 oy, HAK Par 460 oy, YP 309 oy, HDKP 420 oy, Milli Yol 652 oy.

Ayrıca Akkaya Kayseri'deki 4 bağımsız milletvekili adayını da geride bıraktı. Bağımsız adaylardan Vedat Ali Özışık 2 bin 590 oy, Ahmet Ülgen 86Emre Çakmakçi 526, Bilal Bulut 114 oy aldı. 

 

Etiketler Mutlu Akkaya kayseri seçmen bağımsız aday
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