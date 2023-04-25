Bahçeli: ''Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir''

MHP lideri Bahçeli Nevşehir'de yaptığı mitingde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu için "Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ'cüler, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP'nin adayları olarak gösterilmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevşehir'de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Yeni yüzyılın eşiğinde yeni yol haritası belirlendi. Hamd olsun dev uyandı ağaya kalktı. Bu başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye gelişmeleri yedek kulübesinden takip etmeyecektir.

Türkiye sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur. Yepyeni bir Türkiye zaferine hazır mısınız? 14 Mayıs'ta sandığa gidip geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Sana söz baharlar gelecek diyen vaat edenlerin kaos hazırlıklarını aynen iade edecek misiniz?

AKŞENER'E KOALİSYON TEPKİSİ

CHP’den İYİ Parti’ye HDP’sinde bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır.

Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milletçi bırakmıştır. Devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla bağdaştıranlar Nevşehir'in yüzüne bakamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız.

Masadan kaldıran ve geri oturan milleti kandıran İYİ Parti Başkanı iyice çuvallamıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA PKK TEPKİSİ

Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ'cüler, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP'nin adayları olarak gösterilmiştir. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan temiz para alacağını iddia ediyor. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor.

14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandığa gidiyor muyuz? Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Erdoğan'a durmak yok yola devam diyor muyuz? Sizle var oldukça Türkiye’nin önünü kimse kesemez. Zillet ittifakı terör ittifakıdır. Kılıçdaroğlu’na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Başarısızlıkları gün gibi meydandadır.