Bahçeli, FETÖ'nün siyasi uzantılarını sordu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin çetin, yoğun ve yorucu bir dönemden geçtğini söyleyen Bahçeli, "Henüz düzlüğe çıkılamamış, sakin kıyılara ulaşılamamıştır" dedi ve şöyle devam etti:

"Yıkmamız gereken engeller önümüzde durmaktadır ve terör bunlardan sadece biridir. Haklı ve meşru terörle mücadele sürecine desteğimiz bilinmektedir, konu Türkiye’nin bekasıdır... Zaman zaman aksayıp gevşese de, soru işaretleri artsa da, FETÖ’yle mücadelede doğru bir çizgi vardır. Bu itibarla FETÖ tümden yok edilmeli, kaynağı kurutulmalıdır. PKK ve diğer terör örgütleri için de bu durum geçerlidir.

FETÖ’yle mücadelede kafa karışıklığına ve bazı isimlerin korunmasına gerek yoktur. Bu doğru ve ahlaki değildir. Tersi olursa bu milli vicdanda derin kuyular açacaktır. Onun yakını, bunun hısmı, şunun damadıydı dememek, gözlerinin yaşına bakmamak şarttır.

SİYASETÇİ AYAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

FETÖ’nün önde gelen isimlerinin yargılanmasına başlanmıştır. Medyada yer alan fotoğraflara bakarak ‘FETÖ’cülerin lider kadrosu’ demek, arkada kalmışları engellemek demektir. Bilerek, isteyerek, kasten FETÖ’nün ileri gelenlerini, fikir babalarını; siyasetten iş alemine, bürokrasiden STK’lara kadar ikinci plana düşürmek, korumaya almak alçaklık ve suçtur.

Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılanıyormuş! Aklımızın yatmadığı bazı şeylerin netliğe kavuşmaya ihtiyaç vardır. Ortada henüz FETÖ’nün siyasetçi ayağı yoktur. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, bakan ve başbakan olması muhtemel hiç kimseden ses yoktur. Yer yarılmış FETÖ’nün siyasi ayağı yerin dibine girmiştir...

"BAKLAVACILAR ADALETTEN KAÇIRILIYORSA..."

FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağan edilmesi, milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır... Hayat normale dönmemişken, olağan şartlara henüz ulaşılmamışken, mücadeleyi sekteye uğratacak her adım Türkiye düşmanlarına hizmetle bir olacaktır. Hükümete diyorum ki; çaycıyı çorbacıyı bırakın yılana çıyana bakın. 15 Temmuz'un sözde akıl ve akil hocalarını yakalayın. FETÖ çuvalına önüne gelen atılırsa, ihanet alttan alta büyüyecek ve ilk fırsatta harekete geçmek için bilenecektir. Kavurmacılar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa, ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demektir.