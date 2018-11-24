Bahçeli: ''İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkartmayacağız''

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampı öncesi konuşma yaptı.

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı sayesinde yeni sistemin oluştuğunu belirterek, "Cumhur ittifakının devamı milli beka için mecburidir" dedi. Bahçeli, konuşmasında "Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur" ifadelerini kullandı.

Antalya il binasının açılışında konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni hükümet sisteminin Cumhur İttifakı sayesinde ortaya çıktığını söyledi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı cumhur ittifakıdır. Yoluna devam etmesi milli beka için mecburidir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Ülke yönetiminin uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmekte" şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kimse vazgeçilmez değildir. Nereye varmak istediğimizi sorgulayanlar, yolunu şaşıranlardır. Davayı yükseklere taşıdığımızda hepimizin eş zamanlı zirveye tutunması mukadder olacaktır.

Kendini öne çıkarana, sinsi planı için çalışana geçit yoktur, tahammül yoktur. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamamıştır, bundan sonra da aşılamayacaktır.

Türkiye'nin gerçeklerini şuurla kavramalıyız. Millet bize görev yüklüyor, vatan hizmet bekliyor.

MHP'nin yerel yönetimlede marka olmasının payesi öncelikle sizlere aittir.

1 Kasım sonrası üzerimize gelen husumet akını bozguna uğratıldı. Bitişimizi umanlar şok olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurallarıyla tam olarak oturmalı, pürüzler bertaraf edilmeli.

Hükümet sistemi cumhurun iradesiyle değişmiştir. Kendi söküğümüzü kendimiz diktik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı cumhur ittifakıdır. Yoluna devam etmesi milli beka için mecburidir.

Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Ülke yönetiminin uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmekte.

31 Mart seçimlerinin beklentilere uygun neticelenmesi en büyük arzumuz. Önlem alınmazsa yeni sistem emekleme aşamasındayken öldürücü bir darbe yiyecek, hükümetin meşruiyeti sorgulanacak.

CHP, İP, HDP, FETÖ, PKK boş durmuyor, malum çete Türkiye'nin kuyusunu kazıyor. AİHM'in Demirtaş kararı rezilliktir. PKK-FETÖ ortaklığı iş başındadır.

15 Temmuz'a tiyatro diyenle aynı merkezden idare edilen köksüzlerdir.