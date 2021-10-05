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  4. Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ?

Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ?

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, kebapçıların teröre yardım ve yataklık yaptığını iddia ederek, işsizliğin sorumlusu olarak gösterdi. Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyayı salladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülke genelindeki gıda artışı fiyatlarını değerlendiren Bahçeli, Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyor, bir şey demiyorum. Fırsatçıların peşine gidiliyor. Vatandaşın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor.

 Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip, pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin kebapçıları hedef alan bu cümlesi sosyal medyayı salladı.

Etiketler devlet bahçeli bölcüü kebapçılar bölücü kebapçı
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