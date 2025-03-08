Bahçeli'den bir telefonda CHP'li milletvekiline...

Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından hastaneden taburcu edilen ve evinde istirahatine haftalardır devam eden MHP lideri Bahçeli bu sefer de CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı.

Daha önce DEM Partili birçok isimle telefonla görüşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla aradı.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi.

Tanrıkulu görüşmede, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktarırken süreçle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda konuştuklarını belirtti.

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.

Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."