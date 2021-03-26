Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hayırlı bir gelişme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışmalı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışmalı İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, kararın iç hukuka ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söylerek ''Bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir'' dedi.