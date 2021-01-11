Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''Hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir''

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır." dedi.

Bahçeli ayrıca HDP için de "HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir." dedi.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ: HDP'NİN KAPATILMASI İÇİN BAŞVURU YAPILACAK!

HDP'nin kapatılması için çağrılar yapan MHP, Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 siyasetçi hakkında hazırlanan yeni 'Kobanê iddianamesi'ni işaret ederek Yargıtay Başsavcılığı'nın kapatma davası açmasını istedi. MHP, aksi halde kendilerinin Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine dayanarak başvuracaklarını açıkladı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır" denildi.

CHP VE İYİ PARTİ'YE SUÇLAMA: TERÖRE YARDIM VE YATAKLIK

Açıklamada Millet İttifakı partileri hakkında da soruşturma açılması gerektiği işaret edildi: "CHP’nin, İYİ Parti’nin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindedir. Bunun yanında teröre yardım ve yataklık olarak da ayrıca ele alınmalıdır.

MADDE 100: SİYASİ PARTİLER BAŞVURABİLİYOR

MHP'nin açıklamasında bahsedilen 100. Madde şöyle:

(Değişik birinci fıkra: 2/1/2003-4778/10 md.) Anayasada yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı

tarafından bir siyasî partinin kapatılması davasının açılması;

a) Re’sen,

b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle,

c) Bir siyasî partinin istemi üzerine,

Olur.