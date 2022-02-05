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Bahçeli'den MHP'ye ''seçim'' talimatı

Bahçeli'den MHP'ye ''seçim'' talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında kurmaylarından ve milletvekilerinden teşkılatın seçimlere hazırlıklı olmasını istedi.

Cuhmur İttifakı ortağı MHP'nin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 2023 seçimlerine yönelik geçen yıldan bu yana sürdürülen hazırlıklar kapsamında Kızılcahamam Patalya Otel'de düzenlediği toplantı başladı.

 Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı yapılan ilk oturumunda katılımcılara hitap etti.

Ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklı olmasını istedi.

Bu çerçevede saha çalışmalarına ağırlık verilmesi talimatını da veren Bahçeli, özellikle "muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin iyi anlatılması gerektiğine" vurgu yaptı.

 

Etiketler devlet bahçeli erken sçeim seçim talimat mhp kızılcahamam
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