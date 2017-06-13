Bahçeli'den şok damat çıkışı



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye'nin çevresinde olağanüstü gelişmeler birbirini takip eden olaylar dizisi sahnelenmektedir. Bu tablo ülkemize doğrudan tesir etmektedir. Jeopolitik gerçekler ihmal ve inkar edilemeyecek ilişki ağları buna müsait ortam hazırlamaktadır. Ağır sorunlar var diyerek coğrafyamıza küsemeyiz. Biz bu topraklarda gözümüzü açtık bedeli ne kadar yüksek olsa da bu kutlu vatan topraklarını can pahasına müdafaa edeceğiz. Gidecek yerimiz yoktur sığınacak yeni bir yurt aklımızdan bile geçmemiştir. Başarmak dışında seçeneğimiz yoktur.

KATAR KRİZİ

Kerkük deriz kulakları olmasına rağmen duymazlar Kaşgar deriz anlamaza yatıp sessizliğin dibine kadar batarlar. Bosna'dan bahsederiz sanki ilk kez işitmiş gibi meraklı gözlerini fal taşı gibi açarlar ne var ki oralı bile olmazlar. Şimdi de Katar gündemdedir. Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Bu hayasız suçlama muhataplarına dönmüştür. Türkiye doğru bir hamle ile Körfez'de yükselen tansiyonu düşürmeye çalışmaktadır. Katar'la tarihsel bağlarımız vardır. İki ülke arasında siyasi ticari ekonomik ilişkiler bilinmektedir. Normal olmayan Katar konusunun kimi zaman abartılmasıdır. Katar'la imzalanan anlaşmanın rutin onayı bazı çevreleri rahatsız etmiştir.

Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir. CHP'deki var olan komplesk aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir. Ne yapsaydık? Ülke olarak bölgesel gelişmelerin akıntısına hiçbir irade göstermeden kendimizi teslim mi etseydik?''

''CHP'DEKİ VAR OLAN KOMPLESK AŞAĞILIK DUYGUSU...''

Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir. CHP'deki var olan komplesk aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir? Ne yapsaydık? Ülke olarak bölgesel gelişmelerin akıntısına hiçbir irade göstermeden kendimizi teslim mi etseydik?

''SOKAKTA KAVGA, MİLLİ TAKIM'DA KAVGA...''

Sokakta kavga, Milli Takım'da kavga, her yerde rezalet diz boyudur. Toplumsal güven erimektedir. Kutlu ecdadımızın adalete düşkünlüğü nefsi azgınlıklara dem vurması milletimizi başarıdan başarıya uçurmuştu. Sapkınlıklardan uzak tutan aklın ışığıdır. Akıl, Allah korkusunun bilim ve bilgi çınarının yeşerip geliştiği verilmli bir bahçedir. Bu bahçemiz kurumaktadır. Çalkantılardan kurtulmanın reçetesi müşterek ve milli ahlakı harekete geçirmektir. Aklın reddettiği ne varsa bugün tedavüldedir.''

FETÖ İLE MÜCADELE

İnsanlık zalimlerin haksızlık yapanların kibirlilerin ders alınması gereken sonlarını görmüştür. Ne kadar inkar edilse de algılar ne denli denetim altında tutulmaya ve yönlendirilmeye uğraşılsa da FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir

''ARKASI SAĞLAMMIŞ ONUN DAMADI BUNUN AKRABASIYMIŞ DİYEREK...''

Arkası sağlammış onun damadı bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun adalete kıymasına izin veremeyiz vermemeliyiz. Yok hastaymış adresi belliymiş bahaneleriyle tutuklanıp serbest bırakılanlar millet vicdanını sızlatmaktadır. Hukuk herkese lazımdır.''

AYBÜKE ÖĞRETMENİN TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETMESİ

Batman Kozluk'ta körpe bir fidan olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın terörün hedefi olmuştur. Milyonlar Aybüke'yi konuşmuş onunla birlikte diğer şehitlerimize yanmıştır ağıtlar yakmıştır. Çok sevdiği müzik notaları öksüz sınıfı kimsesiz kalmıştır.

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM KARARI

Barzani 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacakmış Türkmen yurtlarına göz dikmiş. Bunların hepsi fasa fisodur fuzuli ve bayat laf enflasyonudur. Aç tavuk kendini darı ambarında sanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kapısını önünde gecekondu yapmaya kalkanları hizaya getirip şehitlerimizin emanetini korumaya mecburdur. Barzani ateşle oynamaya meraklıysa cayır cayır yanmasının önünü açmak Türk devletinin beka meselesidir. Erbil oradaysa Ankara burada. Hakkari il kalmalı Şırnak il kalmalı. Başka nereye yapıyorsanı yapın o sizin bileceğiniz iştir.''